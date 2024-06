Ieri mattina, nella sala Garsia del Cefpas di Caltanissetta, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del terzo congresso nazionale sulla “Gestione del trauma di interesse chirurgico”. L’evento è stato trasmesso in diretta su Facebook e sul sito web di Quotidiano Benessere. Alla conferenza hanno partecipato Salvatore Ficarra, commissario straordinario dell’Asp2 di Caltanissetta; Giovanni Di Lorenzo, presidente del congresso, dirigente medico di Chirurgia Generale e responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale (Uod) “Coordinamento sale operatorie” del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta; e Giovanni Ciaccio, presidente onorario del congresso e direttore dell’Unità Operativa Complessa (Uoc) di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero S. Elia-Asp2 Caltanissetta. Roberto Sanfilippo, direttore del Cefpas, non ha potuto partecipare per motivi personali.

Durante la conferenza stampa, l’attenzione non si è focalizzata unicamente sulle tematiche del congresso, ma si è estesa anche a questioni di grande interesse pubblico come la gestione dell’ospedale Sant’Elia, le problematiche legate alle liste d’attesa e il ruolo cruciale degli operatori sanitari nella gestione dei traumi. Questi argomenti hanno evidenziato le sfide quotidiane e le dinamiche operative all’interno delle strutture sanitarie locali.

Il congresso, che si terrà in due giornate, sarà focalizzato su “L’approccio all’evento trauma del chirurgo giovane”, mettendo in evidenza il ruolo degli under 35 e degli specializzandi di Chirurgia Generale. Tuttavia, l’evento avrà una portata più ampia, coinvolgendo anche anestesisti, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS) e psicologi.

L’8 giugno sarà dedicato alla sessione infermieristica, con interventi di medici e psicologi, mentre il 9 giugno sarà riservato alla sessione medica, con contributi da parte degli infermieri.

Un evento multidisciplinare che mira, insomma, a promuovere una comprensione integrata e collaborativa nella gestione dei traumi di interesse chirurgico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere e condividere esperienze pratiche e teoriche.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.