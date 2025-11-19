Palermo, La Uil Sicilia, guidata dalla segretaria generale Luisella Lionti, manda i più sinceri auguri di buon lavoro a Bernardo Moschella, nuovo provveditore agli studi di Palermo, che succede a Fiorella Palumbo. “La scuola è il primo luogo in cui si ci incontra, si cresce e dove si sostiene la cultura e il senso civico – dichiara la Lionti -. Il ruolo del provveditorato è strategico per sostenere il lavoro quotidiano di dirigenti, docenti e personale scolastico. Siamo certi che il nuovo provveditore Moschella saprà garantire continuità, attenzione alle persone e dialogo con il mondo del lavoro e delle istituzioni”. La Uil Sicilia ringrazia anche la dottoressa Fiorella Palumbo per l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso del suo mandato.

