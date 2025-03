Palermo. Cambio al vertice della Uilm Palermo il sindacato dei metalmeccanici della Uil. Enzo Comella, che resterà coordinatore regionale, passa il testimone a Giovanni Gerbino, sul cui nome il coordinamento provinciale si è espresso in maniera unanime. Gerbino, 58 anni, sposato e papà di due ragazzi, fa parte di questa organizzazione da oltre trent’anni e sino ad oggi ha ricoperto diversi incarichi. La Uilm Palermo conta circa 700 iscritti. “La linea sarà all’insegna della continuità – afferma il neo segretario provinciale Gerbino -. Saremo sempre vicini ai lavoratori e alle lavoratrici, viviamo in un contesto difficile. Il settore delle installazioni è in forte difficoltà, la concorrenza è spietata. Le aziende che fanno componentistica hanno già richiesto la cassa integrazione, il bacino da 150mila tonnellate, che doveva essere già pronto, ancora oggi è fermo. Ed è a rischio anche il futuro per i lavoratori dell’Indotto dell’ex Fiat. L’obiettivo, quindi, è sollecitare tutte le istituzioni affinché si faccia il possibile per non perdere e disperdere tutti i lavoratori costretti a emigrare al nord alla ricerca di una buona occupazione”. Infine sia la Uilm di Rocco Palombella, presente per il cambio alla segreteria provinciale, che la Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, ringraziano Enzo Comella per il lavoro svolto in questi anni e per i successi ottenuti, sempre alla guida dei metalmeccanici. “Enzo ha rappresentato lavoratori spesso bistrattati di una categoria difficile e che vivono un quotidiano, in questa isola, non sempre felice. E la desertificazione industriale ha portato a una mancanza di occupazione mai vista. Sono convinta – conclude la Lionti – che Giovanni Gerbino continuerà con impegno a rappresentare e tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici della categoria. Insieme alla confederazione e all’organizzazione saremo in grado affrontare al meglio le problematiche legate al settore. Soltanto insieme possiamo raggiungere obiettivi importanti”.











