La Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Palermo, facendosi portavoce di quanto accoratamente riportato dai tanti iscritti appartenenti alla Compagnia Palermo San Lorenzo, rivolge un caloroso saluto ed un sentitissimo ringraziamento al Maggiore Simone Calabrò, che lascia oggi il comando della Compagnia. In questi quattro anni, con impareggiabili impegno, dedizione, schiettezza ed umanità, ha saputo bilanciare le diverse prerogative del suo difficile ruolo, riuscendo pienamente nell’intento di creare ovunque un ambiente sano e sereno, base fondamentale per qualsiasi successo professionale oltre che per il benessere di tutti i Carabinieri e delle rispettive famiglie. Pur con il rimpianto di vederlo partire, ma con la speranza di poter un giorno assistere al suo ritorno, rivolgiamo di cuore a lui i nostri migliori auguri per un futuro colmo di soddisfazioni, a cominciare dal nuovo prestigioso incarico che ricoprirà presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Porgiamo contestualmente un saluto di benvenuto al Capitano Andrea Maria Ortolani, che assume il comando della Compagnia Carabinieri Palermo San Lorenzo e che, siamo certi, riuscirà nel compito di sostituire validamente il suo predecessore.

La Segreteria Provinciale SIM CC Palermo

