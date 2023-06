La data siciliana del 15 luglio che vedrà insieme Luchè, icona dell’urban nazionale che con le sue barre è riuscito sempre a spaziare e a dimostrare che non esiste limite né confine territoriale alla sua musica, e Paky, rapper rivelazione che in soli due anni ha conquistato un posto di rilievo nel rap game italiano, cambia venue per motivi logistici legati alla produzione dell’evento e si sposta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

L’appuntamento con i due protagonisti indiscussi della scena urban, inserito nel cartellone del Wave Summer Music, era inizialmente previsto al Sea Stadium di Mondello. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova location.

I due artisti hanno collaborato insieme lo scorso anno in “Che stai dicenn” e saranno a Palermo per un evento che si annuncia come uno dei più attesi dell’estate siciliana. Luchè e Paky saranno in concerto con i loro spettacoli per tre ore di live.

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981. Il suo palmares include 23 dischi di platino e 12 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video. Icona dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale. In autunno Luchè è stato protagonista del suo “DVLA TOUR” nei palasport, incasellando un sold out dopo l’altro e conquistando tutte le principali città italiane con uno show di enorme successo. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (platino), monumentale progetto discografico del rapper, arricchito di nuovi brani pubblicati questa primavera con “DVLA Vol. 2”.

Paky, rapper classe ’99, originario di Secondigliano, è cresciuto a Rozzano. Il suo nome d’arte è il diminutivo del termine lituano “pakartas” (letteralmente “impiccato”), che rispecchia la condizione di conflitto interiore con cui combatte quotidianamente l’artista. Paky in soli due anni ha conquistato un posto di rilievo nel panorama urban italiano, da rapper rivelazione del 2022 è diventato in pochissimo tempo un nome di riferimento, sia per i pesi massimi del rap game che per gli artisti della nuova scena, che ha contribuito a far nascere. A marzo 2022 pubblica il suo primo disco ufficiale “Salvatore” (doppio platino), a cui segue nel mese di ottobre “Salvatore Vive”, il suo secondo primo album con nuovi banger dal respiro internazionale, tra cui “La Bellavita” feat. Jul, rapper francese multiplatino. A novembre parte il suo primo tour nei club con il “Salvatore Tour”, che riscuote grande successo. Il 2023 si apre con un’altra collaborazione internazionale per il singolo “Tirana” feat. il rapper albanese Finem. Ad un anno dall’uscita di “Salvatore”, proietta in anteprima esclusiva a Rozzano il suo documentario “Vita Sbagliata”.

Biglietti in vendita online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.