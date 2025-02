Un incontro informale ma denso di contenuti e di progetti. È quello che si è avuto stamane a Palazzo San Macuto a Roma tra il presidente della Commissione per la Semplificazione onorevole Saverio Romano e il ministro degli Interni del Senegal alla presenza del presidente di Noi Moderati on Maurizio Lupi e del presidente della Camera di Commercio Italafrica Alfredo Carmine Cestari.

‘Ci siamo confrontati – ha commentato Romano – sui temi della alfabetizzazione digitale e della semplificazione amministrativa, nella consapevolezza di quanto siano imprescindibili per ogni ipotesi di sviluppo, ma anche di cybersicurezza, robotica e di sanità digitale’. Un incontro preliminare per una collaborazione futura. ‘

Abbiamo dato la disponibilità della Commissione – ha proseguito Romano – ad una sinergia affinché possano essere condivise le best practices in fatto di semplificazione amministrativa e digitalizzazione’. Tra gli altri temi affrontati il piano Mattei – il programma strategico per la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati africani – le emissioni zero e la problematica dei cambiamenti climatici.

