Dignità alle Donne Martiri del lavoro, Verità sulla strage e Memoria al sacrificio delle Lavoratrici d’Italia in America: il lavoro di Marco Savatteri con una storia vera, scritta bene e interpretata con grande rigore da una produzione attenta è una bellissima pagina di teatro che merita”. Non ha dubbi Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation nel commentare Camicette Bianche.

“Una grande iniziativa culturale che merita: raccontare le grandi storie che rischiano di essere dimenticate con i valori di dignità e di Verità che portano. Le nostre radici, la nostra cultura in un tour che parte dalla Sicilia e che conosce il successo straordinario che grandi nomi come Maurizio De Giovanni gli stanno tributando, in termini di critica e di pubblico. Grande successo al Trianon a Napoli e domani al Brancaccio di Roma. Complimenti vivissimi a Marco Savatteri per l’eccellenza italiana nel teatro che rappresenta”.





La tournée nazionale di “Camicette Bianche – il Musical” prosegue e, dopo il successo di Agrigento e Palermo, arriva a Napoli al Teatro Trianon Viviani, diretto da Marisa Laurito, dove è andato in scena sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 (ore 21.00 e ore 18.00) e poi al Teatro Brancaccio di Roma Martedì 10. E ancora… Ascoli il 12, Caltanissetta il 15 marzo, l’Aquila il 17 e Catania il 31.





Un musical per risvegliare le coscienze attraverso una storia tutta italiana di primo Novecento: è “Camicette Bianche – il musical”, il cui testo, adattamento musicale e regia sono a firma di Marco Savatteri. Un’opera originale e fortemente corale, che omaggia gli albori del percorso di lotta per i diritti delle donne e che celebra il ricordo dei nostri emigrati, raccontati dalla vicenda di cronaca realmente accaduta a Clotilde Terranova, una delle tante storie che si incontrano nel saggio “Camicette bianche.

Oltre l’8 marzo”, scritto da Ester Rizzo per Navarra Editore. La tragedia moderna delle sartine siciliane morte in fabbrica – ma anche delle tante donne campane che erano presenti nell’incendio -, che oggi diventa il cuore della narrazione scenica fatta dal regista, a cura di Savatteri Produzioni e Teatro Pirandello, con la produzione esecutiva di ENPI Entertainment.

Luogo: Roma, ROMA, ROMA, LAZIO

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.