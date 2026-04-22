L’Organizzazione del Sicani Cinema Experience comunica ufficialmente una variazione nel calendario della terza edizione del Festival.

Per sopravvenute esigenze logistico-organizzative, imputabili esclusivamente a fattori esterni del tutto estranei alla volontà della Direzione Organizzativa e non altrimenti gestibili, l’evento non avrà più luogo nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2026, come precedentemente annunciato.

Le nuove date sono fissate per mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 AGOSTO 2026 a Cammarata (AG). In virtù di questa riprogrammazione, si comunica inoltre che verrà esteso il periodo di iscrizione ai concorsi Sicani Short e Sicani OFF sulla piattaforma FilmFreeway, per consentire una più ampia partecipazione.





Tale modifica si è resa necessaria esclusivamente per garantire il regolare e miglior svolgimento possibile dell’iniziativa, nonostante le circostanze esterne che hanno imposto il cambio di data.

Per restare informati, vi invitiamo a consultare la nostra pagina Instagram ufficiale: @sicanicinemaexperience

Luogo: Cammarata (AG)

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