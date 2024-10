Lunedì 7ottobre alle ore 10 presso la sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, in via Alessandro Manzoni, 11 (terzo piano) si terrà la conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione organizzata dalla IAPB Italia onlus (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) con la fattiva collaborazione della sezione territoriale dell’UICI, in occasione della Giornata mondiale della vista promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.



Durante la conferenza stampa alla quale saranno presenti il medico oculista, Giansandro Acciaro e il presidente dell’Uici di Palermo, Tommaso Di Gesaro, saranno illustrate le iniziative in programma. Oltre alla distribuzione di materiale informativo, sarà possibile prenotare uno screening visivo gratuito presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’Ente, (3° piano), di Via Manzoni, 11 adeguatamente attrezzato con moderne apparecchiature. Tutte le informazioni saranno fornite in sede di conferenza stampa.

È possibile contattare l’Ente per le eventuali prenotazioni e/o informazioni al seguente numero 091/6162405 dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00, oppure tramite e-mail, al seguente indirizzo uicpa@uici.it





