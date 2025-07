Si sono conclusi a Terni i campionati italiani assoluti di nuoto Fisdir e gli atleti siciliani de Il Sottomarino e I Delfini Blu si sono distinti con buoni piazzamenti. Davide Giglio de Il Sottomarino è arrivato al 4’ posto nella finale dei 100 metri stile, stabilendo il suo personale con 1’06”53 mentre Simone Maggiore si è classificato all’8° posto. Giulio Virzì invece ha confermato il 6° posto nei 50 metri rana con il nuovo personale di 45”28.

“Ancora una volta Il Sottomarino torna a casa con un grosso bagaglio di esperienza – dice Giulio Polidoro, presidente dell’Asd Il Sottomarino – e con tante idee per la prossima stagione”.





Dopo un anno di intensi allenamenti, arrivano ottime performance anche dai Delfini Blu.

Nella staffetta 4×100 mista hanno vinto l’oro Alessio Casalicchio, Giulio Ferrante, Davide Ramondo ed Eros Negro. Gli staffettisti con l’inserimento di Nicolò Bonsignore hanno ottenuto anche l’argento nella 4×100 stile.

E ancora record italiano nei 200 rana per Giulio Ferrante, che ha vinto anche il titolo nazionale nei 100 e 50 rana. Con 4 ori ed un argento conferma l’ottimo stato di forma alla vigilia dei Campionati Europei di Istanbul dove gareggerà con la nazionale.





Importantissimi successi individuali con i podi nazionali di Eros Negro, campione italiano nei 100 stile libero e vicecampione italiano con l’argento nei 50 e nei 200 stile libero. Davide Ramondo, oro nei 50 farfalla ed argento nei 200 misti, Alessio Casalicchio argento 100 dorso e bronzo nei 50 dorso ed ancora Gioacchino Musso argento nei 50 stile libero, bronzo nei 100 rana.

“Una trasferta incredibile all’insegna dello sport – commenta la presidente dei Delfini Blu, Marina Bellomo – che sigilla sempre di più il senso di un gruppo che vive oltre la concentrazione per le gare, momenti spensierati tra amici in viaggio, che tifano l’uno per l’altro oltre i propri risultati”.

