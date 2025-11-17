Un’esperienza di solidarietà e cittadinanza attiva nel cuore della Sicilia. L’Associazione Lavoratori Stranieri MCL (ALS MCL), in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà e con l’Ente di Servizio Civile CNCA, promuove una nuova iniziativa di volontariato a supporto dei lavoratori stagionali cittadini di Paesi Terzi impegnati nella raccolta agricola a Campobello di Mazara (TP).

Il progetto, ospitato presso l’ex oleificio Fontane d’Oro, rientra nell’ambito delle azioni di inclusione sociale e accompagnamento all’autonomia abitativa previste dal Progetto Su.Pr.Eme.2 – FSE+ (CUP: G29G24000150007), promosso dalla Regione Siciliana.

L’esperienza di volontariato prevede il supporto alle attività del campo di accoglienza, la gestione delle relazioni interculturali e il sostegno ai percorsi di integrazione sociale dei lavoratori stagionali.

Requisiti richiesti:

Maggiore età

Disponibilità a operare in un contesto multiculturale

Attitudine alla gestione delle attività di supporto

Per i volontari provenienti da fuori Regione è previsto l’alloggio gratuito per tutta la durata del servizio.

Si tratta di un’attività valida ai fini del riconoscimento delle competenze acquisite, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 31 luglio 2025 sulla definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle esperienze di volontariato (GU Serie Generale n. 248 del 24-10-2025).

Per maggiori informazioni: info@alsmcl.it





