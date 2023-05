Anche Camporeale sarà rappresentata all’interno del Coordinamento Regionale di Anci Giovani Sicilia.

A farne parte il Consigliere Comunale di Opposizione Flavia Maggio di Tutti per Camporeale con Montalbano Sindaco, eletta alle ultime Amministrative di Giugno 2022 nel Comune di Camporeale.

Soddisfazione è stata espressa da tutto il gruppo politico e parole di apprezzamento sono state pronunciate dai Consiglieri Montalbano, Almerico e Vaccaro colleghi nello stesso Gruppo Consiliare.

“il nuovo ruolo ricoperto dal Consigliere Maggio, non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza” queste le parole del Capogruppo Montalbano, che aggiunge “che la nuova veste serva da stimolo per l’intero gruppo Consiliare prima e per l’intera città poi, oltre che allo stesso Consigliere”.

Non ci rimane che augurare un Buon Lavoro al Consigliere Maggio, a tutto il Coordinamento Regionale Presieduto dal Sindaco Luciano Marino.

