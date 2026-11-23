Si chiama “Il Triangolo delle Abilità” l’iniziativa della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) di cui la sezione Canoa del CUS Catania si fa promotrice, organizzando per domenica 29 novembre al Porto di Catania, un torneo aperto a giovani dai 6 fino ai 18 anni dedicato all’avviamento degli sport remieri e da pagaia.

La partecipazione è riservata, tramite adesione, ai ragazzi e alle ragazze che hanno aderito al progetto “Giochi di Pagaie” il programma nazionale della FICK utilizzato anche come modello di gara promozionale o per le fasi regionali giovanili (come nel regolamento del Trofeo CONI su imbarcazioni sit on top).

Alla fine della manifestazione saranno distributori dei gadget a tutti i partecipanti. L’iniziativa sarà anche l’occasione per programmare la futura partecipazione ai Giochi della Gioventù 2027.





MODALITÀ DI ADESIONE E DI PARTECIPAZIONE:

ADESIONI: Per ragioni di carattere organizzativo, va comunicata la partecipazione all’iniziativa entro martedì 24 novembre, al responsabile del progetto, il prof. Mario Pandolfo (contatto +39 333 292 6221).

LUOGO: La manifestazione si svolgerà domenica 29 novembre al Centro Remiero del CUS Catania al Porto di Catania (Molo di Levante), dalle 9.30 alle 12.00.

ABBIGLIAMENTO: I partecipanti dovranno indossare l’abbigliamento idoneo per svolgere attività in canoa, scegliendo esclusivamente tessuti sintetici (maglia tecnica in lycra o una t-shirt sintetica traspirante, o maglia termica sintetica a maniche lunghe) e calzature chiuse antiscivolo quali ad esempio scarpette da scoglio, calzari in neoprene o vecchie scarpe da ginnastica con suola in gomma.

Vista la stagione, può tornare utile avere una giacca d’acqua leggera o un k-way antivento per bloccare gli schizzi.

Luogo: Porto di Catania Molo di Levante, Porto di Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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