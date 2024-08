BACOLI – L’Under 21 del CUS Catania di Canoa Polo è vicecampione d’Italia. Una grande impresa, arrivata a Bacoli (Na) che testimonia il valore dei giovani cusini i quali non potevano contare su due elementi importantissimi come Pietro Iuvara, febbricitante, e Giovanni Caruso, infortunato.

Nel girone, gli etnei hanno sconfitto lo Sport Club Ognina (7-4), la Canottieri Ichnusa (8-2), la Borgata Marinara Lerici (7-0), perdendo con il Canoa Club Napoli (0-2).

In semifinale, i ragazzi guidati dal bravissimo Fabio Sauro, allenatore della nazionale Under 21, hanno sconfitto 4-3 il C.N. Posillipo per poi inchinarsi solo in finale ancora al Canoa Club Napoli lottando fino all’ultimo e uscendo sconfitti solo per 3-2 dopo essere stati in vantaggio. Nota di merito per Federico Romano che ha conquistato il titolo di capocannoniere.

“Un risultato strepitoso. Siamo contenti – commenta il tecnico Fabio Sauro – perché abbiamo conquistato un grande secondo posto. I ragazzi hanno giocato benissimo, seppur con alcune importanti defezioni: Caruso, il nostro giocatore di maggiore esperienza, e Iuvara, campione d’Europa. Abbiamo vinto in semifinale con una squadra di grande livello che ci aveva eliminato in Coppa Italia. In finale eravamo in vantaggio 2-1 e abbiamo perso negli ultimi secondi. Veramente bravissimi, perché i favoriti erano altri, ma noi siamo stati ad un passo dal titolo. Potevamo essere campioni d’Italia ma è l’ulteriore prova dell’ottima scelta fatta puntando sui giovani. Le soddisfazioni degli ultimi due anni ne sono una dimostrazione”.



“Da sempre protagonista ad alti livelli, la canoa polo sta dando grandissime soddisfazioni al Cus – dice il presidente del Centro universitario sportivo di Catania Luigi Mazzone – lo dimostrano tutti i grandi risultati dell’ultimo periodo, dopo essere ripartiti con una linea green: con la prima squadra in serie A, la promozione dei giovani in A1 e ora questo secondo posto nazionale con la under 21. Complimenti al tecnico Fabio Sauro e a tutta la sezione”.

La squadra del Cus Catania che a Bacoli si è laureata vicecampione d’Italia U21: Matteo Conte, Alessio Santanna, Salvatore Orazio Torrisi, Francesco Paolo Nicolosi, Marcello Alescio, Giordano Menghini, Federico Romano, Marco Lanzafame.

Allenatore: Fabio Sauro.

Dirigente: Mario Pandolfo





