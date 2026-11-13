Un cantiere avviato nel 2022 e attualmente fermo, rifiuti accumulati tra le impalcature e segnalazioni di degrado. Il vicepresidente del I Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, richiama l’attenzione degli organi competenti sulle condizioni di un edificio situato all’angolo tra via Giuseppe Di Stefano e via Tezzano, chiedendo verifiche e interventi a tutela dei residenti.

L’immobile, attualmente privo di maestranze, presenta una situazione di stallo che genera forti disagi alla cittadinanza. Secondo le segnalazioni dei residenti, gli spazi delimitati dalle impalcature e l’area circostante sono diventati un ricettacolo di rifiuti e vengono utilizzati impropriamente come bagno pubblico. Vengono inoltre segnalati fenomeni legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione.





A destare ulteriore preoccupazione è la presenza di bidoni di olio motore abbandonati, con possibili rischi per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

Arcidiacono ha già formalizzato un’apposita interrogazione agli uffici competenti per verificare la regolarità del cantiere e conoscere le tempistiche di ultimazione dei lavori. Si attendono i relativi riscontri.

«Il ruolo delle istituzioni di prossimità è quello di farsi interpreti responsabili delle esigenze dei cittadini», dichiara il vicepresidente Giuseppe Arcidiacono. «Confido in una tempestiva sinergia tra l’amministrazione centrale e gli organi preposti affinché vengano espletati gli opportuni accertamenti sulla regolarità dell’opera, si disponga il celere ripristino dello stato dei luoghi e si adottino soluzioni efficaci per contrastare il degrado, tutelare la sicurezza stradale e restituire decoro e serenità ai residenti».

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