Sicurezza dei lavoratori a rischio negli spazi della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate in via Wilhelm Conrad Röntgen 3 a Palermo.

A denunciarlo è Raffaele Del Giudice, vice coordinatore nazionale della Uil Pubblica Amministrazione Entrate che, in una lettera trasmessa alla Direzione siciliana dell’Agenzia delle Entrate, sottolinea le precarie condizioni degli ambienti attualmente interessati dai lavori in corso negli spazi adiacenti alla “Sala Blu” dove si tengono le riunioni.

“Stupisce profondamente – afferma Raffaele Del Giudice, che ricopre anche il ruolo di coordinatore regionale della UILPA Entrate Sicilia – che sugli interventi in atto ci sia stato silenzio assoluto da parte della Direzione: vorremmo sapere a cosa sono finalizzati i lavori in fase di svolgimento”.

Più precisamente, la UILPA Entrate chiede di visionare la planimetria delle postazioni, quali siano le destinazioni delle stanze da adibire a uffici e se sia stata prevista una climatizzazione adeguata degli ambienti congiuntamente alla necessaria e agevole aerazione.

Nei giorni scorsi, lo stesso coordinatore aveva trasmesso alla Direzione una nota chiedendo di programmare i lavori di tinteggiatura nelle ore meno affollate o durante i fine settimana, informando il personale in anticipo rispetto alle date e agli orari degli interventi.

Nella stessa lettera, la sigla aveva chiesto l’utilizzo di vernici a bassa emissione di composti organici volatili per ridurre i fumi tossici a tutela della salute dei dipendenti e di quanti, a vario titolo, transitano negli uffici.

Ma non è tutto.

Raffaele Del Giudice, infatti, chiede se sia stato predisposto un documento sulla sicurezza e se esista un piano relativo ai lavori che rechi altresì la data di conclusione.

Le preoccupazioni della sigla riguardano anche i possibili spostamenti dei lavoratori degli Uffici Provinciali Territorio (U.P.T.) al piano terra, senza alcun preavviso.

“O, come accaduto in passato – sottolinea l’esponente sindacale – magari avvertiti da un messaggio whatsapp: una grave mancanza di rispetto, perché dentro gli uffici ci sono persone, la cui salute, il benessere lavorativo e la sicurezza devono essere tutelati”.

“Ridurre gli spazi – osserva ancora – in nome di una spending review selvaggia e fine a se stessa significa perdere di vista l’attenzione nei confronti dei lavoratori: a tal proposito, occorre sottolineare che la Direzione è venuta meno agli obblighi di informazione e alle prerogative sindacali”.

In tema di sicurezza, inoltre, la UILPA evidenzia come neppure gli operai impegnati nei lavori in corso nella sede della Direzione Regionale siano muniti di dispositivi di protezione.

“Chiediamo un intervento – aggiunge – all’ASP, all’INAIL e al Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo a tutela del benessere del personale”.

Altra istanza che la UILPA Entrate ha affrontato nelle scorse settimane riguarda il trasferimento della Direzione Provinciale nella sede di via Wilhelm Conrad Röntgen 3.

“Un disastro annunciato – conclude Raffaele Del Giudice – di cui ancora non si hanno certezze, una sorta di limbo per i lavoratori su cui abbiamo chiesto chiarimenti alla Direzione: un riscontro è arrivato, ma lo giudichiamo del tutto insufficiente a sciogliere i nodi sulle esigenze strutturali e logistiche del personale”.

Luogo: Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate , via Wilhelm Conrad Röntgen , 3 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

