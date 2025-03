Altro bleff da parte del comune di Palermo .

Tony Guarino presidente del movimento del popolo siciliano e dell’ associazione la Sicilia per i siciliani .

Sono tante le segnalazioni che ci sono pervenute da parte di tanti nostri utenti che hanno partecipato al bando dei cantieri di servizio più di 800 persone sono state ammesse ,il bando era chiaro dovevano entrare a lavorare nei cantieri di servizio tutte le 800 unità ma il comune di Palermo a deciso di farne entrare solo 460 questa e una ingiustizia sociale che non non faremo finta di nulla , giorno 13 marzo alle ore 09:30 faremo uno sciopero popolare contro queste ingiustizie. Saremo con un sit in a palazzo Palagonia a Palermo vogliamo spiegazione dal primo cittadino sindaco lagalla , questa vergogna non deve esistere noi contrasteremo questa loro decisione di impiegare solo 460 persone delle 800 previste dal bando , siamo disposti anche a azioni forti se non risolveranno questo problema noi chiederemo : tutti o nessuno

Siamo stanchi di questi SOPPRUSI da parte delle istituzioni

Luogo: Comune di Palermo , Via del 4 aprile , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

