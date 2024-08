“L’Akiyama Budo Club ha l’onore di rappresentare la nostra amata Capaci la Sicilia e l’Italia ai prossimi Campionati Mondiali di Jiu Jitsu che si terranno a Creta dal 23 ottobre al 4 novembre”.

Su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi per finanziare la partecipazione all’evento.



“Questa – scrivono gli organizzatori – è un’opportunità unica per i nostri giovani atleti di dimostrare il loro talento, la loro dedizione e il valore del nostro paese su un palcoscenico internazionale”.



“Partecipare a un evento di tale portata – spiegano – comporta costi significativi per le famiglie degli atleti. Viaggiare, alloggiare e sostenere la preparazione sono spese che, senza il vostro aiuto, potrebbero impedire a molti dei nostri ragazzi di vivere questo sogno”.



“Aiutaci – continuano – a portare la Sicilia e Capaci in alto, a dimostrare che la nostra comunità sa come unirsi per raggiungere grandi traguardi”.



La raccolta fondi è attiva al link https://www.gofundme.com/f/sostieni-lakiyama-budo-club-portiamo-capaci-ai-mondiali







