Capo d’Orlando, 31 ottobre 2026 – La bellezza guarda al futuro, cambia casa ma resta sempre più vicina ai suoi clienti. Naïma Griffe inaugura il suo nuovo punto vendita a Capo d’Orlando, in Via Piave 36, dando vita a uno spazio completamente rinnovato, pensato per offrire un’esperienza di shopping ancora più ricca, coinvolgente e contemporanea, in cui bellezza, moda e benessere si incontrano in un’unica destinazione.

Non un semplice cambio di sede, ma un importante progetto di evoluzione retail che segna una nuova tappa nel percorso di crescita di Griffe, realtà imprenditoriale nata proprio a Capo d’Orlando e oggi protagonista del panorama Beauty & Luxury con 26 beauty store e 3 Istituti di bellezza Maison de Beauté. Un’offerta che spazia dalla profumeria al make-up, dalla skincare alle fragranze, fino agli accessori e alla pelletteria. Un modello di distribuzione che affianca alla selezione dei migliori brand consulenze personalizzate e un’esperienza d’acquisto costruita intorno alle esigenze del cliente.

IL NUOVO STORE: TRE PIANI, UN’UNICA ESPERIENZA

Il nuovo store Naïma Griffe si sviluppa su tre livelli, concepiti per integrare in un unico spazio profumeria, accessori moda e servizi dedicati alla cura della persona.

Un concept store contemporaneo e immersivo, progettato per ampliare gli spazi, introdurre nuovi servizi e valorizzare ulteriormente i brand partner, offrendo ai clienti un’esperienza d’acquisto completa e coinvolgente.

Gli ambienti sono stati organizzati per creare percorsi distinti ma complementari:

PIANO -1 | PELLETTERIA & ACCESSORI MODA

Un’area dedicata al mondo fashion, con una selezione di brand, collezioni, accessori e proposte di pelletteria che completano l’offerta del nuovo store.

Un’area dedicata al mondo fashion, con una selezione di brand, collezioni, accessori e proposte di pelletteria che completano l’offerta del nuovo store. PIANO TERRA | PROFUMERIA

Il cuore del punto vendita, dedicato all’universo beauty. Un ambiente pensato per scoprire fragranze, make-up, skincare, haircare e le ultime novità dei brand più prestigiosi, con un’offerta ampia e consulenze personalizzate.

Il cuore del punto vendita, dedicato all’universo beauty. Un ambiente pensato per scoprire fragranze, make-up, skincare, haircare e le ultime novità dei brand più prestigiosi, con un’offerta ampia e consulenze personalizzate. PIANO +1 | MAISON DE BEAUTÉ

Uno spazio dedicato ai trattamenti estetici, ai servizi per la cura della persona e al benessere, per offrire un’esperienza che va oltre il tradizionale shopping. Tre livelli, tre anime complementari e un unico obiettivo: trasformare il punto vendita in una vera e propria beauty destination, capace di coniugare shopping, consulenza, scoperta e benessere.

UNA NUOVA DESTINAZIONE PER LA BELLEZZA

L’inaugurazione del nuovo store rappresenta molto più di un investimento in una nuova location: è la testimonianza della volontà di continuare a crescere, innovare e investire nel territorio.

Il nuovo spazio è stato concepito per rispondere all’evoluzione delle abitudini di acquisto e alle nuove aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso esperienze personalizzate, servizi integrati e occasioni di relazione con i brand.

Con il nuovo Naïma Griffe di Via Piave, Capo d’Orlando accoglie una nuova destinazione dedicata alla bellezza, alla moda e al benessere: un progetto che unisce oltre quarant’anni di esperienza imprenditoriale a una visione contemporanea del retail.

UNA GRANDE FESTA PER CELEBRARE LA NUOVA APERTURA

Per festeggiare questa nuova apertura, il punto vendita ha accolto il pubblico con un evento speciale, trasformando l’inaugurazione in una vera e propria festa della bellezza.

Durante la giornata, i visitatori hanno potuto vivere diverse beauty experience, tra cui una Make-up Station firmata Nabla, un Mask Bar dedicato alla K-Beauty, consulenze e personalizzazione delle fragranze con Guerlain, giochi, sorprese, omaggi e momenti di intrattenimento, accompagnati da musica e tante occasioni di condivisione.

Un appuntamento pensato per coinvolgere la città e celebrare insieme ai clienti una nuova tappa della storia di Naïma Griffe a Capo d’Orlando.

Con questa nuova apertura, Naïma Griffe rinnova il proprio impegno nel territorio, puntando su innovazione, qualità dell’offerta e centralità della relazione con il cliente.

Naïma Griffe – La bellezza è ancora più vicina a te.

INFORMAZIONI

Naïma Griffe

Via Piave 36 – Capo d’Orlando (ME)

Tre livelli | Beauty, Moda e Benessere

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