Dramma a Roma

Due coniugi, Giuseppe Croce, 80 anni, e Maria Battistini, 74, sono stati trovati senza vita alle 6.30 nel loro appartamento di via Spinoza, a Casal de’ Pazzi, a Roma. Sarebbero morti intossicati dal fumo di un piccolo incendio. Secondo la prima ricostruzione, a innescarlo sarebbe stato un lumino votivo lasciato acceso durante la notte accanto a un armadio di legno.

I due erano pensionati, originari di Sora, in provincia di Frosinone.

L’incendio partito dalla tenda

Le fiamme avrebbero bruciato una tenda e si sarebbero poi propagate al mobile, riempiendo di fumo l’appartamento. Il fumo si è diffuso in tutto il palazzo, che ha sette piani.

I corpi sono stati trovati in stanze diverse. La donna era sdraiata nel letto, il marito nel corridoio. L’uomo sarebbe riuscito ad alzarsi e a dirigersi verso l’ingresso, forse per chiedere aiuto, ma si sarebbe accasciato prima di raggiungere la porta.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma San Basilio, che indagano, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco. I rilievi tecnico-scientifici sono stati affidati al Nucleo investigativo di Roma.