“Esprimiamo soddisfazione nei confronti del reparto di Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani – dichiara Gioacchino Veneziano Responsabile Regionale UIL FP Polizia Penitenziaria Sicilia – per la brillante operazione posta in essere grazie all’intuito del personale e versatilità di impiego dello stesso anche all’esterno”





“ieri mattina due individui – chiosa il leader regionale della Uil di settore – hanno cercato di gettare all’interno del carcere degli involucri presumibilmente contenente telefonini e sostanza stupefacente, azione non riuscita grazie all’intervento immediato dell’operatore addetto ad una sezione , che ha allertato il comando, e l’impiego esterno due pattuglie della Polizia Penitenziaria dopo un inseguimento ha permesso la loro individuazione, visto che hanno provato a nascondersi nella abitazione adiacenti, quindi successivamente trattenuti al comando del Pietro Cerulli per l’identificazione, e su disposizione dell’A.G denunciati a piede libero”





“rinnoviamo il plauso a tutto il reparto, – conclude Gioacchino Veneziano – che pur con una voragine negli organici di Polizia Penitenziaria riesce a frenare il traffico di oggetti non consentiti tra esterno ed interno, certi che l’amministrazione locale disporrà gli atti propedeutici da inviare al DAP, anche per dare quella spinta tesa a valorizzare, inorgoglire gli operatori in questo difficile periodo dove aggressioni ferimenti, e la continua soppressione dei diritti purtroppo a volte li vede demoralizzati”

LA SEGRETERIA REGIONALE UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA SICILIA

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