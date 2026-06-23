Il prossimo venerdì 26 giugno 2026, in Humanitas Istituto Clinico Catanese, è in programma la III Giornata Catanese sul Carcinoma della Tiroide, appuntamento scientifico dedicato all’aggiornamento specialistico sulla diagnosi, il trattamento e il follow-up della patologia tiroidea.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 100 specialisti. Medici provenienti da tutte le province siciliane che potranno partecipare ai focus di relatori di Humanitas Istituto Clinico Catanese e di strutture ospedaliere dell’isola, con la presenza di ospiti di caratura nazionale che terranno le loro relazioni.

L’obiettivo è favorire il confronto multidisciplinare su una patologia che richiede il coinvolgimento di più competenze: endocrinologi, chirurghi, radiologi, anatomopatologi, medici nucleari, oncologi ed infine specialisti di biologia molecolare.





Responsabili scientifici della giornata il dott. Gaetano Castiglione, responsabile della Chirurgia Oncologica Generale di Humanitas Istituto Clinico Catanese, e la prof.ssa Gabriella Pellegriti, responsabile del Centro Carcinoma Tiroideo dell’UOC Garibaldi Nesima.

“Rispetto alla prima edizione del 2023 il convegno è cresciuto sia nei numeri sia nella partecipazione delle diverse realtà sanitarie del territorio”, spiega il dott. Castiglione. “Quest’anno abbiamo coinvolto in modo ancora più ampio diversi specialisti siciliani. Questo testimonia come si stia formando una rete locale sempre più forte nella gestione del carcinoma della tiroide”.





Per l’apertura dei lavori, insieme al dott. Castiglione, il dott. Francesco Caruso, direttore del Dipartimento Oncologico di Humanitas Istituto Clinico Catanese, che commentando i dati ufficiali del P.N.E. 2025, riferiti all’anno 2024, che dicono che in Sicilia sono stati effettuati 775 ricoveri per intervento chirurgico per tumore alla tiroide, di cui il 13% (un totale di 96 casi) è stato trattato in Humanitas Catania, aggiunge: “Sul tema della prevenzione c’è ancora tanto da fare. Parlando di tiroide infatti, non esistono campagne così ben conosciute come per esempio quella del tumore alla mammella e del colon. Il tumore alla tiroide ha un comportamento che può essere tenuto abbastanza sotto controllo, è uno dei meno frequenti, e raramente porta alla morte, tuttavia non va mai sottovalutato e giornate come questa sono fondamentali”.

Il programma affronterà la patologia tiroidea partendo dall’inquadramento del nodulo tiroideo fino alla gestione delle forme più avanzate. Saranno trattati temi legati alla diagnostica, alla citologia, ai test molecolari, alla biopsia liquida, alla chirurgia, ai trattamenti conservativi non chirurgici, alla terapia radiometabolica e alle terapie antineoplastiche sistemiche. In programma una lectio magistralis dedicata all’Italian Thyroid Cancer Observatory – ITCO, con la partecipazione del prof. Cosimo Durante, Presidente dell’Italian Thyroid Cancer Observatory e del prof. Sebastiano Filetti, Coordinatore Data Analysis ITCO e Professore emerito della Università La Sapienza di Roma.





“Si tratta di relatori di grande rilievo, coinvolti anche nell’elaborazione delle nuove Linee Guida ATA 2025 e nell’attività dell’Osservatorio italiano sul cancro della tiroide”, sottolinea Castiglione.

La Terza Giornata Catanese sul Carcinoma della Tiroide rappresenta un segnale del legame crescente tra Humanitas Istituto Clinico Catanese e le altre strutture sanitarie del territorio. La collaborazione con il Centro Carcinoma Tiroideo dell’UOC Garibaldi Nesima e il coinvolgimento di professionisti provenienti da altre diverse realtà siciliane confermano la volontà di costruire un confronto stabile e condiviso sulla gestione della patologia tiroidea.

“La crescita della partecipazione e il coinvolgimento di più specialisti confermano l’importanza di lavorare insieme, mettendo in rete competenze diverse a beneficio dei pazienti”, conclude Castiglione.

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