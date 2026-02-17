Sono entrate in vigore da qualche mese, ad agosto del 2025, le ultime linee guida per il trattamento delle valvulopatie e saranno tra i temi principali che verranno affrontati giovedì 19 febbraio in un incontro a Palermo. Un convegno di valenza nazionale: rappresenta il primo evento residenziale sul Cardiovascular Imaging in Cardiochirurgia della Società Italiana di Ecocardiografia e CardioVascular Imaging (SIECVI). L’appuntamento è previsto alle ore 9 presso il Marina Convention Center; provider e segreteria organizzativa sono a cura di Biba Group.





“L’obiettivo – spiega il direttore dell’UOC di Cardiologia dell’ospedale Cervello di Palermo, Vincenzo Polizzi, nonché tra i responsabili scientifici dell’evento – è quello di fornire strumenti principali nel campo della diagnostica avendo l’opportunità di confrontarsi con professionisti di rilievo nazionale. Le nuove linee guida per il trattamento delle valvulopatie si basano sui risultati di evidenze recentemente pubblicate.





Emerge il ruolo sempre più importante che le tecniche di imaging avanzate, dall’ecocardiografia 3D alla tomografia computerizzata cardiaca (CCT) sino alla risonanza magnetica cardiaca (CMR), svolgono nello screening e nella valutazione dei pazienti con valvulopatia. Verranno inoltre proposti i possibili modelli organizzativi di Heart Team, che rappresenta lo strumento di confronto multidisciplinare a garanzia dell’appropriatezza del percorso”.





L’ecocardiografia è una metodica con cui si studiano il cuore e il flusso del sangue attraverso le valvole per mezzo degli ultrasuoni. Permette così di ottenere informazioni sulla contrattilità del cuore, sulla morfologia delle sue valvole e sul flusso del sangue nelle sue cavità. Assieme ad essa, durante il convegno, verranno approfonditi tutti gli altri metodi della Cardiovascular Imaging con l’apporto di autorevoli cardiochirurghi del panorama nazionale. Diversi saranno, a tal proposito, i casi clinici che verranno esposti.

