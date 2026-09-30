Il consigliere comunale Giovanni Gallina interviene sull’avvio del servizio ASACOM nelle scuole di Carini, chiedendo di accelerare i tempi affinché gli operatori possano iniziare al più presto a svolgere il loro fondamentale lavoro accanto agli studenti.

«Siamo pronti a partire. Attendiamo il parere del revisore per completare l’ultimo passaggio necessario e consentire agli ASACOM di iniziare il servizio nelle scuole. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi: i ragazzi e le loro famiglie hanno diritto ad avere il supporto di questi professionisti indispensabili».





Gli ASACOM rappresentano una figura essenziale per garantire autonomia, comunicazione e inclusione scolastica agli alunni con disabilità.

«Ogni giorno di attesa pesa sulle famiglie e soprattutto sui ragazzi. Il servizio ASACOM non è qualcosa di secondario, ma uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio e una vera inclusione».

Gallina conclude chiedendo che, una volta acquisito il parere del revisore, si proceda immediatamente:

«A Carini siamo pronti. Aspettiamo questo ultimo passaggio e poi bisogna partire senza ulteriori perdite di tempo. I ragazzi hanno già aspettato abbastanza».

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