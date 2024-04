Gianfranco Patorno è stato nominato commissario della Democrazia Cristiana a Carini.

La nomina gli è stata conferita da Santi Bellomare, segretario provinciale del partito.



“È per me motivo di grande orgoglio rappresentare la DC a Carini, in questo preciso momento storico – dichiara Patorno -. Con grande entusiasmo, metto al servizio del partito il mio impegno politico, condividendone i valori. Ringrazio per la fiducia accordatami il segretario provinciale Santi Bellomare ed il segretario nazionale Totò Cuffaro”.

Nella foto, da sinistra: Mariano Capitummino, Gianfranco Patrono, Santi Bellomare, Eusebio Dalì



