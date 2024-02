Palermo 6 febbraio 2024 – La Camera del Lavoro di Carini, a sostegno dell’appello rivolto al sindaco dalla famiglia Impastato, chiede che l’insegna stradale dedicata a Peppino Impastato, divelta e ritrovata sotto un ponte, torni al suo posto al più presto. “Esprimiamo intanto condanna per questo vile atto e vicinanza a Casa Memoria – dichiara Matteo Savasta, segretario della Camera del Lavoro di Carini – Proprio pochi giorni fa a Carini è stata condotta un’operazione antimafia che ha portato a 5 arresti, tra i quali quello del figlio storico di un boss del paese, dimostrando che la presenza mafiosa in questa zona è ancora forte. Per questo, a maggior ragione, come presidio di diritti e democrazia sul territorio chiediamo di non abbassare l’attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata e sull’affermazione della legalità e raccogliamo l’appello di Casa Memoria per un’iniziativa pubblica a Carini sulla lotta alla mafia e per la crescita sana del territorio”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.