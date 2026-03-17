Un gesto concreto di solidarietà che unisce cura della persona e attenzione al sociale. Il prossimo 23 marzo, la parruccheria “Alessio Cioffi Hair Salon” di Carini offrirà servizi di acconciatura gratuiti alle 16 persone, fra adulte e bambine, ospiti della Casa d’accoglienza per donne in difficoltà con figli “S. Maria della Visitazione”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare un momento di benessere e leggerezza a donne che stanno attraversando un periodo complesso della loro vita. Durante la giornata, le ospiti potranno usufruire di diversi trattamenti, tra cui taglio, piega e servizi di cura dei capelli, in un clima di accoglienza e attenzione dedicata.





L’evento rappresenta anche un’occasione per sottolineare l’importanza della rete di solidarietà tra realtà del territorio, capaci di sostenere concretamente chi si trova in situazioni di fragilità. “Credo che la bellezza non sia solo una questione estetica, ma anche un modo per sentirsi meglio con se stessi e ritrovare fiducia», dichiara Alessio Cioffi, titolare del salone.





«Con questa iniziativa vogliamo offrire un piccolo momento di serenità alle ospiti della casa d’accoglienza. A volte basta davvero poco – un taglio di capelli, una chiacchierata, un gesto di attenzione – per far sentire una persona vista e valorizzata”. La giornata del 23 marzo sarà quindi dedicata non solo alla cura dei capelli, ma soprattutto alla condivisione e alla solidarietà, con la speranza che iniziative come questa possano contribuire a diffondere una cultura di vicinanza e sostegno verso chi ne ha più bisogno.

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