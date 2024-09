Una raccolta fondi per curare Clara, una “pastorina rimasta inerme per terra diverse ore a Carini in condizioni critiche e in attesa dei soccorsi mai arrivati”.

L’appello è stato lanciato su GoFundMe da Rosario Alonzo: “Abbiamo deciso di farla portare urgentemente alla clinica Palermovet, senza perdere altro tempo, perché sarebbe morta di stenti”. Lì è stata riscontrata la leishmaniosi.



I costi per le cure di Clara si aggirano attorno ai mille euro ma l’obiettivo della campagna è stato alzato poiché coi fondi raccolti gli organizzatori si occuperanno di altri tre cani ammalati.



“Sporgeremo denuncia per l’omissione di soccorso da parte del Comune di Carini che ha lasciato per terra per ore questa poveretta”, conclude Alonzo.



La raccolta fondi ha ricevuto cento donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/clara-rimasta-a-terra-in-strada-per-ore-senza-soccorsi







