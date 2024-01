Ritorna l’appuntamento nella provincia di Palermo con l’avventura, la storia e la geologia. Grazie infatti all’iniziativa “Carini sotterranea” sarà possibile visitare due tra i più importanti siti ipogei della Sicilia occidentale, ovvero la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini e la riserva naturale Grotta dei Puntali, quest’ultima aperta tutti i giorni da lunedì a sabato ed eccezionalmente, in occasione di questa iniziativa, anche la domenica.

Un’escursione divertente e didattica, adatta a tutta la famiglia, alla scoperta di antichi affreschi datati al IV secolo e di una grotta usata sin dalla Preistoria e adesso habitat per molta fauna locale.

Verranno organizzati turni di visite guidate su prenotazione nei due siti a cura di ArcheOfficina Soc. Coop. e del gruppo G.R.E Sicilia, che ha in gestione la riserva e la grotta.

Turni di visita catacomba: 10:00/11:00/12:00/15:00/16:00/17:00

Turni di visita grotta: 9:30/11:00/12:30 (previa prenotazione)

Ticket: Per tour completo: intero €8 / €5 (under 18 e studenti) | Per un solo monumento: intero €5 / €3,5 (under 18 e studenti).

Prenotazione obbligatoria tramite il link: https://archeofficina.com/carini-sotterranea-un-tour-guidato-tra-grotte-e-catacombe/

Infoline: 3279849519 | 3208361431 | info@archeofficina.com

Luogo: Catacomba di Villagrazia di Carini e Grotta dei Puntali, Via Nazionale, 3, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 28/01/2024

Data Fine: 28/01/2024

Ora: 09:30

Artista: ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica

Prezzo: 8.00

