In occasione della 26esima edizione del Cous Cous Fest, il Festival Internazionale dell’Integrazione Culturale che si sta svolgendo in questi giorni a San Vito Lo Capo, lo Sfincione di Bagheria sarà protagonista con Carlo Conti, maestro panificatore già premiato con due pani dalla Guida del Gambero Rosso.



Carlo Conti ha presentato nella Casa di Electrolux Professional, dopo il grande successo dello scorso anno, al pubblico internazionale del Cous Cous Fest 2023 il suo Sfincione Bianco morbido, condito con tuma o ricotta, cipolla, acciughe e per questo chiamato appunto “sfincione bianco”.



Lo sfincione è molto gradito dai “palermitani” ma grazie all’attività di marketing e di valorizzazione intrapresa in questi anni i consumi nello specifico dello Sfincione Bianco di Bagheria, si sono raddoppiati, ed infatti è possibile trovarlo nei panifici di Bagheria tutto l’anno e non solo per le festività natalizie.



Lo sfincione diventa così un vero esemplare ambasciatore del territorio, per l’equilibrio del gusto che lo rende delizioso, unico ed impareggiabile al palato, con una forte caratterizzazione e una presentazione e un’estetica che lo accosta ad un prodotto di alta cucina. Tanto da rendere il “Bianco di Bagheria” un prodotto gastronomico maturo per la conquista di mercati di dimensione più vasta.



Carlo Conti inaugura giovanissimo il Panificio Conti nel 1996 a Bagheria grazie all’intraprendenza e alla sua voglia di mettersi in discussione, dopo che si era formato nel laboratorio dei genitori, che gestivano un avviato punto vendita di pasta fresca nel centro storico della cittadina palermitana.



«Essere presente al Cous Cous Fest è un motivo di orgoglio – afferma Carlo Conti – il mio obiettivo è quello sempre di trasferire nuove emozioni gastronomiche ai miei clienti, la mia filosofia di panificazione d’altronde pone la qualità e l’innovazione come punto cardine del processo produttivo».

Luogo: San Vito Lo Capo, Via Savoia, SAN VITO LO CAPO, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.