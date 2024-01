Saranno proiettate a Time Square nel cuore di New York le immagini dell’artista e fotografa palermitana Carmela Rizzuti in una successione di sequenze fotografiche di grandi artisti internazionali programmate in uno dei maxi tabelloni pubblicitari del cuore della Grande Mela.

L’opera selezionata dai pubblicitari newyorkesi è L’occhio di Pavone che verrà esposta su uno dei grandi schermi della piazza l’11 gennaio alle ore 12:00 ora locale, in street 1568 Broadway, New York, NY 10036 con la collaborazione di ArtSpace Innovations.

Non è la prima volta che Carmela Rizzuti viene scelta dai pubblicitari newyorkesi per esporre le sue opere nella metropoli americana: sono già tre le occasioni nelle quali sono state proiettate le foto dell’artista.

Sono opere, quelle di Carmela Rizzuti, potenti e armoniche che fanno entrare lo spettatore in un mondo fantastico trasportandolo in una dimensione astratta e senza tempo. Le composizioni fotografiche dell’artista nostrana richiamano l’arte del teatro, senza che siano necessari sfondo o palcoscenico ma solo il corpo della modella-artista. Le immagini sono ricche di luce, di bellezza, di armonia e rivelano attraverso i colori della natura un’anima intensa e una poesia potente che inevitabilmente cattura e rapisce l’osservatore.

Videoclip delle opere di Carmela Rizzuti già proiettate a Time Square in New York:

https://fb.watch/puFGYqDH3E/

https://www.facebook.com/reel/7125823447511818

