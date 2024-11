Giovedì 28 novembre alle ore 18 alla Libreria Galli Ubik Erice, il giornalista Carmelo Sardo presenterà il suo nuovo romanzo “Le notti senza memoria” (Bibliotheka Edizioni). L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la stessa Libreria. Il nuovo romanzo di Sardo è una storia d’amore sospesa tra eros, fantasmi del passato e inquietudini esistenziali. E’ la storia di Carlo, un uomo che ripercorre la sua tormentata esistenza inghiottita dal suo folle amore per Nora, una donna di rara bellezza, conosciuta quando lui aveva 32 anni e lei 20, nella cittadina siciliana dove vivevano, che coincide perfettamente con Agrigento, città di origine dell’autore.

Giornalista e scrittore, siciliano, Carmelo Sardo da quasi quarant’anni si occupa di cronaca e di storie di mafia. Per quindici anni lo ha fatto dalla Sicilia, come cronista di “Teleacras” e corrispondente dei quotidiani “L’ora” e “Giornale di Sicilia”. E’ successivo, dopo due stagioni come inviato del programma Rai “Cronaca in diretta”, il passaggio al “Tg5”, dove lavora da venticinque anni e è oggi caporedattore cronache.

Ha esordito nella narrativa con il romanzo Vento di tramontana (Mondadori 2010). Nel 2014 publica il memoir Malerba (Mondadori), scritto con l’ergastolano Giuseppe Grassonelli, e vince il prestigioso “Premio Sciascia”.

La sua terza opera di narrativa Per una madre (Mondadori 2016), si ispira al suo romanzo d’esordio. Nell’aprile 2017 esce il suo quarto libro Cani senza padrone. La stidda. Vera storia di una guerra di mafia (Melampo editore). Nel luglio del 2021 pubblica con Zolfo editore L’arte della salvezza – Storia favolosa di Marck Art. Nel 2022, sempre Bibliotheka Edizioni, pubblica Dove non batte il sole.

“Felici di avere ancora Carmelo Sardo con noi – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – primo autore con cui dieci anni fa abbiamo iniziato questo percorso culturale importante per alunni e pubblico di adulti”.

La Rassegna “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” fa parte della Rete dei festival letterari della provincia di Trapani.

