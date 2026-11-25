Le piccole imprese non riescono più a sostenere il caro energia. Cna Trapani si fa portavoce delle difficoltà degli imprenditori della provincia e torna a denunciare l’impatto sempre più gravoso dei costi energetici sulle attività produttive del territorio, alle prese con bollette onerose che erodono i margini di guadagno, frenano gli investimenti e compromettono la competitività.

“Una situazione sempre più critica – dichiarano il Segretario ed il Presidente di CNA Trapani, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando – che mette a rischio la tenuta di molte imprese, di fronteggiare aumenti che incidono pesantemente sui costi di gestione. Le risorse destinate al pagamento delle bollette vengono inevitabilmente sottratte agli investimenti, all’innovazione e alla possibilità di creare nuova occupazione”.



A confermare la portata del problema sono i dati dell’Osservatorio Energia 2026 di CNA Nazionale, secondo cui nel 2025 le piccole imprese italiane con consumi inferiori a 20 MWh annui hanno pagato l’elettricità mediamente 465 euro per MWh, ben 101 euro in più rispetto alla media dell’Unione europea, con un differenziale del 30,7%. Ancora più marcato il divario rispetto alle grandi imprese italiane, che pagano appena 130 euro per MWh: una differenza di 335 euro.

“In Sicilia – spiegano i vertici CNA Trapani – queste difficoltà si sommano agli svantaggi strutturali legati all’insularità, ancora oggi non adeguatamente compensati da politiche e misure concrete, rendendo ancora più difficile competere con aziende che operano in contesti economicamente più favorevoli. Per altro, i limiti della rete infrastrutturale e la carenza dei collegamenti ferroviari e marittimi costringono molte aziende a fare affidamento sul trasporto su gomma per le merci, con un aggravio dei costi logistici ulteriormente accentuato dal caro carburante, con un’incidenza di circa il 20- 30% in più dei costi da sostenere. Non possiamo permettere che l’energia diventi un ulteriore fattore di marginalizzazione del nostro tessuto produttivo”.

Secondo l’Osservatorio, a pesare sulle piccole utenze è anche la composizione delle bollette: soltanto il 42,2% dell’importo complessivo è riconducibile alla componente energia, mentre il restante 57,8% è assorbito da costi di rete, oneri e imposte.



“È necessario riequilibrare la struttura delle bollette, riducendo gli oneri che gravano in maniera sproporzionata sulle piccole imprese”.

CNA Trapani sottolinea anche un paradosso tutto siciliano. “Un territorio con una forte vocazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma nel quale questa risorsa non si traduce automaticamente in un vantaggio economico per il sistema produttivo locale.

L’energia solare ed eolica prodotta in Sicilia viene infatti immessa nella rete e quindi utilizzata anche altrove, senza tradursi in un alleggerimento dei costi energetici per il tessuto imprenditoriale locale. Teniamo inoltre a sottolineare che, per fare spazio agli impianti di energia rinnovabile i cui benefici ricadono in larga parte sulle multinazionali e territori fuori dall’Isola, ampie superfici di suolo agricolo vengono sottratte alla produzione di eccellenze agroalimentari del territorio. Il risultato è un paradosso evidente: la Sicilia mette a disposizione le proprie risorse e il proprio territorio per produrre energia pulita, ma le sue aziende continuano a fare i conti con bollette elevate e con costi che penalizzano la competitività”.



“Le nostre imprese hanno bisogno di certezze e condizioni che consentano loro di competere, investire e creare occupazione – concludono Cicala ed Orlando – Non bastano misure temporanee, occorrono interventi strutturali”.

In linea con le sollecitazioni della Confederazione nazionale, CNA Trapani chiede al Governo, nazionale e regionale, di adottare misure concrete per ridurre il divario dei costi energetici e garantire alle micro e piccole imprese condizioni di maggiore equità e competitività.



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