La star più amata dai bambini Carolina Benvenga torna in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, la Stefano Francioni Produzioni e la Ventidieci, in collaborazione con Sony Music. Lo spettacolo intitolato “Carolina’s Family Show” è una produzione tutta nuova realizzata appositamente per l’occasione per sostituire “Un Magico Natale con Carolina”, la manifestazione che a Natale non si è potuta tenere a causa di un improvviso malanno dell’artista, colpita da una terribile influenza.





La data inizialmente prevista a Catania del 28 dicembre 2025 presso il Teatro Metropolitan è stata spostata a domenica 8 febbraio 2026, alle ore 15,00 e alle ore 18,00. Mentre la data che era stata programmata a Palermo il 29 dicembre 2025, presso il Teatro Golden è stata spostata a sabato 7 febbraio 2026, alle ore 15,00 e alle ore 18,00. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data e allo stesso orario.

Previsti per ogni spettacolo anche Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.

Disponibili gli ultimi biglietti in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.