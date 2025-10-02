“Ancora una volta oggi abbiamo assistito a un comportamento gravissimo e inaccettabile da parte della dirigenza della Sas, che ha incredibilmente disatteso le decisioni dell’Ars, ritardando la stabilizzazione dei lavoratori Asu dei beni culturali”. Così Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati. “In particolare, 258 lavoratori e lavoratrici del settore continuano a essere ostaggi delle incomprensibili scelte personali del presidente della Sas, il quale evidentemente ritiene di non dover rispondere del proprio operato né al parlamento, né al governo, né ai cittadini – continua Caronia – Adesso lavoreremo perché si possa arrivare alla stabilizzazione entro la fine dell’anno, ma resta il fatto di un comportamento grave, da parte della Sas, anche per il danno che questo comportamento rischia di arrecare al funzionamento dei beni culturali nella nostra regione”.

