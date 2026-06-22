Una settimana di eventi per celebrare uno dei simboli più autentici del territorio e riscoprire una tradizione che affonda le proprie radici nella storia di Carruba e dell’intero comprensorio ionico etneo. Dal 22 al 28 giugno torna la manifestazione ‘Profumo di Zagara – A Scocca’, organizzata dalla Pro Loco di Carruba, con il patrocinio del Comune di Riposto, del Comune di Giarre e dell’Unpli provinciale di Catania.





Giunta alla sesta edizione, la manifestazione riprende e rinnova una storica festa che per anni ha celebrato il limone, prodotto identitario e simbolo dell’economia agricola locale, trasformandosi oggi in un appuntamento che unisce cultura, tradizioni popolari, gastronomia, spettacolo e valorizzazione delle eccellenze del territorio. Il ricco programma, che si svilupperà in Piazza Stazione a Carruba, prevede tornei tradizionali, laboratori per bambini, incontri culturali, degustazioni, spettacoli teatrali e musicali, esibizioni di danza e numerosi momenti dedicati alla promozione del limone e delle produzioni locali.





Lunedì 22 e martedì 23 giugno, a partire dalle ore 20, Piazza Stazione ospiterà un torneo di briscola, attività dedicate ai più piccoli e l’apertura del percorso degustativo. Mercoledì 24 giugno si terrà l’inaugurazione ufficiale della sesta edizione della manifestazione e della mostra del primo contest fotografico ‘Essenze di Limone’. Nella stessa giornata, tra gli appuntamenti più attesi, il ‘Salotto Siciliano – Mediterraneo al Limone’, alle ore 20, con la partecipazione di Giuseppe Caudullo e gli interventi di Cinzia Oliveri, Agata Grassi, Renato Mugeri, Turrisi Salvatore, Piero Valenti e Filippo Leonardi. In programma anche il laboratorio esperienziale ‘La provola al limone’ e le degustazioni gratuite dei prodotti delle aziende locali.





Giovedì 25 giugno sarà la volta dello spettacolo teatrale con la commedia dialettale ‘T’Aspettu ‘N Paradisu!’, a cura della compagnia I Sognattori di Riposto, accompagnata dal percorso gastronomico dedicato ad arancini al limone e polpette in foglia di limone. Venerdì 26 giugno spazio alla danza con lo spettacolo curato dalla scuola Movimento Latino Danza Riposto, diretta da Maddalena e Giuseppe Vento. Sabato 27 giugno si terrà lo spettacolo musicale ‘Casting Giro Vela’, tappa di selezione ufficiale verso la finale nazionale della kermesse ‘La Vela d’Oro’. Gran finale domenica 28 giugno con il gruppo folk ‘La Filiera – Da Lumia’, le interviste video dedicate alla raccolta e alla lavorazione del limone, il viaggio nel tempo della ‘Granita siciliana al limone’ curato dal maestro pasticcere Franco Patanè, lo show cooking ‘Limone che delizia’ con la preparazione di una mega torta artigianale, lo spettacolo musicale della BMA, la musica di Nora Maison e Freestyle e le premiazioni del concorso ‘A Scocca 2026’.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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