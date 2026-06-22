In provincia di Milano

Poco prima della mezzanotte di domenica 20 giugno un uomo di 41 anni è morto in un parcheggio di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Stava litigando con un 31enne per una donna. Ha estratto una pistola a salve e ha sparato due colpi. L’altro ha accelerato con l’auto e lo ha travolto. Stefano Pasceri, 31 anni, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura di Pavia.

Come si sono svolti i fatti

La vittima è Claudio Miranda, di origini napoletane. I due si erano dati appuntamento nel parcheggio per chiarire la questione legata alla donna. Miranda si sarebbe presentato con tre persone non ancora identificate. Con Pasceri c’era invece il padre, 62 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, Miranda avrebbe puntato la scacciacani verso il padre di Pasceri e avrebbe esploso i due colpi a salve. A quel punto Pasceri, rimasto in auto, avrebbe accelerato e investito Miranda, uccidendolo sul posto.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso coordinano le indagini con la Procura di Pavia. Restano da identificare le tre persone che accompagnavano Miranda al momento dell’investimento. Ogni responsabilità penale è da considerarsi non accertata fino a una eventuale sentenza definitiva.