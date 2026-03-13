La proposta della deputata regionale: “Restituiamo dignità ai docenti siciliani”

Un emendamento per cancellare la disparità di trattamento tra i docenti delle scuole dell’infanzia e di istruzione secondaria regionali non paritarie da una parte, e i docenti delle istituzioni scolastiche statali dall’altra. È questa l’iniziativa promossa da Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle.

“La Carta del docente – spiega Marano – è uno strumento fondamentale a disposizione dei docenti che, tra le tante cose, consente di iscriversi e seguire corsi e master utili per l’aggiornamento la qualificazione delle competenze professionali”.





“Attraverso l’emendamento che presenterò – aggiunge la parlamentare – mi prefiggo due obiettivi: uno è quello di ristabilire equità tra i docenti, consentendo la fruizione della Carta del docente ai 298 docenti degli istituti regionali a cui ad oggi era stato precluso inspiegabilmente l’accesso. In più, chi è rimasto escluso fino a questo momento, potrà beneficiare di 500 euro anziché dei 383 euro attualmente previsti per i docenti di istituti statali”.

“Il mio intervento è volto a garantire un trattamento omogeneo tra il personale docente operante nei diversi sistemi scolastici, statali e regionali. Sono fermamente convinta che formazione continua e valorizzazione delle competenze professionali vadano sostenute nell’interesse dell’intera categoria, non di una parte”, conclude Marano.

