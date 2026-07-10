Palermo 10 luglio 2026 – Il Sunia Palermo informa che il Comune di Palermo ha pubblicato l’avviso per l’aggiornamento della graduatoria dell’emergenza abitativa, fissando al 31 agosto il termine entro il quale dovranno essere presentate le nuove istanze e aggiornate le posizioni già inserite in graduatoria.

L’avviso riguarda i nuclei familiari che versano in condizioni di grave disagio abitativo previste dal bando comunale, tra cui sfratto, perdita dell’alloggio, inagibilità dell’abitazione, sistemazioni precarie o improprie e le altre situazioni di emergenza individuate dall’amministrazione. Anche coloro che risultano già inseriti nella graduatoria sono tenuti ad aggiornare la propria posizione, presentando il modello Isee e l’eventuale documentazione richiesta entro il termine del 31 agosto.

Il mancato aggiornamento comporterà l’esclusione dalla graduatoria. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale dei servizi online del Comune, nella sezione dedicata all’emergenza abitativa.

Il Sunia Palermo invita tutte le famiglie interessate a non attendere gli ultimi giorni utili e a verificare per tempo il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria, rivolgendosi, ove necessario, anche agli sportelli del sindacato per ricevere assistenza nella compilazione e nell’inoltro delle domande.

“L’aggiornamento della graduatoria – dichiara Roberto Alosi, segretario del Sunia di Palermo- rappresenta un atto importante, perché consente di fotografare il reale fabbisogno abitativo della città e di dare risposta alle situazioni di maggiore fragilità sociale. Tuttavia non possiamo limitarci all’aggiornamento delle liste. Palermo continua a vivere una delle più gravi emergenze abitative degli ultimi decenni: 30 mila nuclei familiari attendono una casa popolare, mentre migliaia di alloggi pubblici restano inutilizzabili perché in attesa di interventi di recupero e manutenzione. È una contraddizione che non può più essere tollerata”.





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