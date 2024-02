Trionfo tutto siciliano ed in particolare siracusano a CasaSanremo 2024 nel Vertical Music Fest dove centinaia di video da 40 paesi differenti si sono confrontati per finire sui circa 7 mld di cellulari con video verticale in giro per il mondo.

Ha vinto un video girato a Palermo che celebra la Sicilia e la sua bellezza.





Alla manifestazione promossa dalla Rai, fa incetta di premi Angela Nobile (LaNobileA) insieme a Barbara Catera. Applausi convinti al Palafiori al momento della premiazione.

Angela e Barbara hanno vinto la sezione inediti con “Zagara Miele e Sale” ed hanno chiuso al terzo posto nella sezione editi con “Fidati di me” mentre l’ultimo singolo “Parole a metà” continua a macinare consensi.

Il Vertical Music Fest è la prima rassegna dedicata interamente al mondo della musica con video girati in formato verticale, quello tipico degli smartphone. Una nuova forma di ripresa, un nuovo linguaggio che si è subito sposato con la musica.

“Oggi ce ne andiamo contente e con la Sicilia nel cuore più che mai”, commentano Angela e Barbara appena scese dal palco del Palafiori. “Voglio ringraziare quanti ci hanno sostenuto e votato. Tra poche settimane uscirà Zagara Miele e Sale, con un video spettacolare che ha vinto la sezione inediti e che abbiamo girato a Palermo”, commenta una raggiante Angela Nobile. “Mi permetto alcuni ringraziamenti particolari: a Barbara Catera che crede in me più di quanto faccia io e che con la sua voce meravigliosa rende tutto più speciale.

Il video di Zagare Miele e Sale è un dolce racconto della Sicilia, dedicato agli aspetti migliori della Sicilia. Il pop de LaNobileA si sposa ancora una volta con la lirica di Barbara Catera per un risultato finale che conquista ed emoziona. E non a caso, ha vinto con pieno merito il Vertical Music Fest 2024 di CasaSanremo.





Zagara miele e sale, più semplicemente radice e passione.

Vado per ritornare, ogni volta e ogni volta torno più siciliana di prima perché la Sicilia e’ così, si sposta con te, sulla tua pelle, dentro ai tuoi occhi, sotto ai tuoi piedi. Se la tocchi una sola volta nella vita, per sempre farà parte di te anche quando non lo vorrai perché con la sua aridità ti leva il fiato, con la sua luce ti acceca, con il suo calore bollente ti brucia. Però e’ anche quel posto che ti fa sentire libera di essere e ritornare all’essenza della terra, libera di guardare l’orizzonte e la sua infinità sentendoti sempre al sicuro, libera di posare lo sguardo ovunque e ovunque trovare bellezza.

Per tutti quelli che da qualsiasi parte del mondo vanno alla ricerca di qualcosa per poi tornare con il coraggio di restare, per tutti quelli che isolani o meno si sentono parte di qualcosa e vogliono che quel qualcosa, così prezioso, venga conosciuto e ammirato dal mondo per la sua unicità.

Angela Nobile in arte LaNobileA e Barbara Catera, con le loro voci, una passionale e profonda com’è il mare, l’altra potente e ribollente com’è il fuoco della montagna, ci riportano alla realtà passata e presente di un luogo magico senza tempo, dove si deve venire a sognare almeno una volta nella vita.

Questo brano e’ l’urgenza di manifestare un amore immenso verso la mia casa, le mie radici, la mia vita, la mia storia, la mia terra, le mie origini. Puoi essere ovunque qualcosa o qualcuno ma io voglio esserlo, se pur con più difficoltà, qui, tra sangue e sale.





Una canzone che merita la verità di un video espressivo, di altissima qualità che vuole portarci tra rabbia, pathos, leggerezza e semplicità, alla vita di alcuni ragazzi che ritornano forse per un periodo di vacanza, forse per sempre e che legati ad un passato di gioie semplici, sentono il peso e l’importanza delle cose vere della vita e questo e’ ciò che un siciliano ha il pregio di sentire dentro al cuore ogni mattina al risveglio.













