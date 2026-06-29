Prosegue il lavoro della Task Force istituita dal direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, già nel mese di gennaio scorso per monitorare costantemente la piena funzionalità delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità realizzati nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’organismo tecnico, istituito dalla Direzione generale, ha il compito di verificare periodicamente lo stato di operatività delle strutture già attivate monitorando il fabbisogno di personale, le dotazioni tecnologiche, l’organizzazione dei servizi, l’adeguatezza degli ambienti e tutti gli adempimenti necessari al completamento delle procedure di accreditamento, così da individuare tempestivamente eventuali criticità e consentire l’adozione delle necessarie misure correttive.





A partire dal 30 giugno entreranno in funzione tutte le strutture territoriali dell’Asp di Palermo realizzate con i fondi del PNRR: 35 Case di Comunità e 10 Ospedali di Comunità. Alcune saranno inizialmente operative in modalità di stralcio funzionale, consentendo l’attivazione immediata dei servizi già disponibili, mentre proseguiranno gli interventi di completamento delle restanti aree.

“L’attivazione della nuova rete dell’assistenza territoriale rappresenta una delle sfide organizzative più importanti per la sanità pubblica – sottolinea il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – per questo abbiamo ritenuto indispensabile affiancare all’apertura delle nuove strutture un monitoraggio costante che ci consenta di verificare quotidianamente il livello di funzionalità dei servizi e di intervenire tempestivamente ogni volta che sarà necessario. Il nostro obiettivo è offrire ai cittadini strutture realmente operative, efficienti e in grado di rispondere ai bisogni di salute del territorio.”





La Direzione strategica dell’ASP ha scelto di accompagnare questa fase con un percorso improntato alla massima trasparenza e al confronto con le istituzioni locali. Nei giorni scorsi lo stato di avanzamento del progetto e il nuovo assetto dell’assistenza territoriale sono stati illustrati (in un incontro organizzato nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni) ai sindaci della provincia di Palermo e delle isole di Lampedusa e Linosa, nella convinzione che il dialogo con gli amministratori rappresenti un elemento essenziale per il buon esito della riforma.

“Siamo consapevoli – conclude Firenze- che una fase di avvio di tale portata possa comportare inevitabili criticità organizzative e temporanee disfunzioni. Per questo motivo l’Azienda si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi che dovessero verificarsi nelle prime settimane di attività e invita cittadini, amministrazioni comunali e operatori sanitari a segnalare tempestivamente ogni eventuale criticità, così da consentire interventi rapidi e l’adozione delle necessarie misure correttive”.

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