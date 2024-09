Luigi Spera non è un terrorista e non ha commesso alcun attentato terroristico, la Cassazione annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo e da ragione a chi ha difeso Luigi dal primo momento. Avevamo ragione noi, avevano ragione le compagne e i compagni di Antudo, avevano ragione gli On. Marco Grimaldi e Ilaria Salis, avevano ragione le compagne e i compagni che si battono per un mondo più giusto e che non hanno mai lasciato solo Luigi. Già in campagna elettorale insieme al parlamentare europeo siciliano di AVS, il sindaco Leoluca Orlando , avevamo detto forte e chiaro che Luigi non è un terrorista ma un militante per la pace, per il bene di Palermo e della Sicila. Chi si batte per i diritti, la giustizia sociale e ambientale, l’uguaglianza e la pace, non può mai essere un terrorista. Ora anche la Cassazione la pensa cosi. La repressione del dissenso attraverso le punizioni esemplari è inaccettabile. Ora Luigi Spera deve essere libero e tornare a casa.

Pierpaolo Montalto segretario regionale Sinistra Italiana Sicilia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.