Il Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castel di Iudica e la nomina della dott.ssa Venera Greco, dirigente regionale in quiescenza, quale Commissario Straordinario fino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.Il provvedimento fa seguito alla deliberazione n. 93/PRSP/2026 dell’8 giugno 2026 della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, che aveva imposto al Comune l’adozione di misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio entro 60 giorni.





Nonostante la nomina di un Commissario ad acta con D.A. n. 404/S3 del 06/07/2026 e la convocazione urgente del Consiglio per il 15 luglio 2026, l’Organo consiliare non ha approvato entro i termini la deliberazione per la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di bilancio di previsione finanziario 2026/2028 – Esercizio 2026 ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”. Il Commissario ad acta ha quindi provveduto in via sostitutiva all’approvazione dell’atto con deliberazione n. 34 del 22/07/2026.





Ai sensi dell’art. 109 bis dell’O.R.EE.LL. e dell’art. 58 della l.r. 26/1993, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta lo scioglimento del Consiglio.Il Sindaco Ruggero Strano dichiara:“Prendo atto con grande senso di responsabilità del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale disposto dalla Regione Siciliana. È un atto doloroso per la nostra comunità, ma doveroso per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’Ente, così come richiesto dalla Corte dei Conti. In questi mesi abbiamo lavorato per tutelare l’interesse pubblico e assicurare la continuità dei servizi ai cittadini. Ora, con l’insediamento del Commissario Straordinario dott.ssa Venera Greco, a cui rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, l’attività amministrativa proseguirà per garantire la gestione ordinaria e il rispetto degli adempimenti contabili fino alle nuove elezioni.

Ringrazio tutti i consiglieri, i dipendenti comunali e i cittadini per la collaborazione dimostrata in questo periodo complesso. Castel di Iudica saprà rialzarsi con senso civico e attaccamento alle istituzioni.”

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