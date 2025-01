Sarà Valerio Magrelli, uno dei più grandi poeti italiani viventi, l’ospite del quarto appuntamento, in programma sabato 11 gennaio, del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. All’ex convento dei minimi, a partire dalle 18,30, verrà presentato «Exfanzia» (pubblicato da Einaudi).

Il libro. Magrelli ha affrontato a più riprese, in poesia e in prosa, il tema dell’infanzia, anche attraverso pagine autobiografiche. «Exfanzia» è il suo libro della maturità, ma l’infanzia e l’adolescenza non scompaiono del tutto: vengono viste come in uno specchio. Immagini rovesciate da interpretare da un altro punto di vista e con altre prospettive. L’infanzia diventa così oggetto di sguardo, più che di autoanalisi. È la tenerezza nei confronti dei figli o dei ragazzi graffitari. Ma il fascino di questo libro è che l’«ex» ribalta ma non cancella l’«in». Tutto si tiene insieme. Sempre con quella capacità, che è tipica di Magrelli, di partire da una scena o da una constatazione e trasformarle in un percorso mentale inatteso, illuminante o, spesso, inquietante.

Il programma. A dialogare con Magrelli saranno Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Letture di Massimo Pastore. Parte musicale del tenore Maurizio Indelicato, accompagnato dai musicisti Franco Giacomarro e Rosario Guzzo.

Ospite dell’appuntamento sarà Luca Torregrossa, nipote di Rosa Balistreri, a cui questa terza edizione è dedicata. Ad organizzare la manifestazione (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) è l’associazione «Palmosa-Kore», presieduta da Bia Cusumano.

Chi è Valerio Magrelli

Nato a Roma nel 1957, poeta, scrittore, francesista, traduttore e critico letterario, Magrelli è esperto di letteratura francese, che insegna all’Università Roma Tre. Ha esordito poco più che ventenne con la raccolta «Ora serrata retinae» (1980). Tra le sue opere, «Nature e venature» (1987), «Nel condominio di carne» (2003), «Geologia di un padre» (2013), «Il sangue amaro» (2014), «Il commissario Magrelli» (2018). Diversi i premi letterari ricevuti: tra essi il «Mondello» per l’opera prima, il «Viareggio», il «Brancati» e il «Bagutta». Per «Exfanzia» ha ottenuto il prestigioso premio «Dessì» per la poesia.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.