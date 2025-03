Sesto e ultimo appuntamento con il «PalmosaFest» sabato 15 marzo. La rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale, ospita, a partire dalle 18,30, all’ex convento dei minimi, lo scrittore Carmelo Sardo, che presenterà il suo ultimo romanzo, «Le notti senza memoria« (Bibliotheka edizioni).

Il libro. Una storia d’amore sospesa tra eros, fantasmi del passato e inquietudini esistenziali. Un vorticoso intreccio di segreti inconfessabili e scomode verità, condotto con sopraffino scandaglio psicologico. Nell’ultimo segmento della sua vita tormentata, Carlo ripercorre l’amore folle e delirante per Nora, conosciuta per caso in un bar quando lei aveva 20 anni e lui 32. Di notte, nel sogno, la loro passione si fa sempre più travolgente, mentre nella vita reale con lei le cose sono molto diverse. Carlo si sposa con un’amica di Nora, ma il matrimonio non funziona. Dalla città siciliana in cui vive, si trasferisce a Milano per lavoro. Ma nei suoi sogni c’è sempre e solo la stessa donna. Sarà un incidente stradale a liberarlo dai fantasmi e a fargli scoprire una verità sconvolgente, che lo costringerà a riscrivere l’intera storia della sua vita.

Il programma. A dialogare con Sardo saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Letture di Massimo Pastore. Coreografie finali di Elvira Biondo e Luigi Varriale con la partecipazione di Roy Ingoglia. Prevista un’esposizione di opere di Vincenzo De Rosa.

Questa terza edizione del festival è idealmente dedicata a Rosa Balistreri. Ad organizzare la manifestazione (che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese) è l’associazione «Palmosa-Kore», presieduta da Bia Cusumano.

Chi è Carmelo Sardo

Nato a Porto Empedocle nel 1961, vive e lavora a Roma. Giornalista, è caporedattore cronache del Tg5. Ha esordito nella narrativa con «Vento di tramontana» (2010). Tra le altre sue opere, «Malerba» (2014), scritto insieme al detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli (vincitore del prestigioso premio «Leonardo Sciascia»), «Per una madre» (2016), «L’arte della salvezza – Storia favolosa di Marck Art» (2021), «Dove non batte il sole» (2022).

