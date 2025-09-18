Si è aperto questa mattina, nelle aule del Seminario Arcivescovile dei Chierici, il corso introduttivo gratuito per l’inserimento nel settore ferroviario, promosso da CISAL Catania in collaborazione con il Centro di Formazione Ferroviaria (CFF), ente riconosciuto da ANSFISA.

Il percorso, in programma il 18 e 19 settembre 2025, rappresenta il primo passo verso i corsi professionalizzanti successivi erogati dal CFF, destinati a formare le figure tecniche e operative oggi sempre più richieste dal comparto ferroviario.





Ad aprire i lavori è stato Giovanni Lo Schiavo, responsabile CISAL Catania, che ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa:

“Sosteniamo con convinzione questo progetto – ha dichiarato – che guarda alle nuove opportunità occupazionali offerte dal settore ferroviario, sempre più strategico per la transizione ecologica. La domanda di trasporto sostenibile e l’evoluzione tecnologica rendono questo comparto una delle principali leve di sviluppo per il futuro del lavoro”.





Lo Schiavo ha ricordato come l’espansione delle linee ferroviarie ad Alta Velocità, l’ammodernamento delle infrastrutture e la crescita delle imprese ferroviarie (oggi 41 in Italia) stiano alimentando una forte richiesta di personale qualificato, soprattutto in ruoli tecnici e operativi.

Durante le lezioni, gli esperti del settore Pino Chillemi e Nino Tringale illustreranno ai partecipanti l’evoluzione del trasporto ferroviario in Italia, dalle locomotive a vapore fino alle più moderne tecnologie digitali come l’ERTMS e il DAC (Digital Automatic Coupling), strumenti chiave per sicurezza ed efficienza. Particolare attenzione sarà riservata al nuovo decreto ANSFISA del 9 settembre 2025, che dal 1° gennaio 2026 riordinerà le norme nazionali sulla sicurezza ferroviaria e sulla qualificazione del personale.

L’iniziativa si colloca in un contesto di forte fermento: la liberalizzazione del mercato ferroviario e la crescente spinta verso la mobilità sostenibile stanno aprendo nuove prospettive per i giovani interessati a intraprendere una carriera in un settore in rapida evoluzione.

