“A breve prenderanno il via i lavori di riqualificazione urbana di via degli Ulivi, un intervento finanziato nell’ambito del POC Metro 2014-2020, progetto POC_CT 1.3.1.z – “Riqualificazione urbana di Via degli Ulivi”, che rappresenta il punto di arrivo di un lungo e articolato percorso amministrativo e istituzionale”.

Così in una nota il Presidente del Consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, che da anni segue da vicino la vicenda insieme ai residenti della zona: «Finalmente si arriva alla fase operativa di un intervento molto atteso. È il risultato conclusivo di un percorso iniziato anni fa con numerosi sopralluoghi sul territorio, incontri tecnici e confronti con l’amministrazione comunale, proseguito con l’importante lavoro svolto nelle commissioni consiliari competenti, con l’approvazione della delibera di Giunta e, successivamente, con il voto favorevole del Consiglio comunale. Dopo i necessari adempimenti amministrativi, adesso possono finalmente partire i lavori».





L’intervento interesserà un’area che nel corso degli anni ha conosciuto un significativo sviluppo edilizio attraverso la realizzazione di cooperative, senza che venissero però completate le indispensabili opere di urbanizzazione.

«Per troppo tempo – prosegue Anastasi – i cittadini hanno pagato gli oneri di urbanizzazione senza vedere realizzate le opere previste. Le aree rimaste in abbandono sono diventate nel tempo fonte di degrado, con vegetazione incolta e un costante rischio di incendi. Questa riqualificazione rappresenta una risposta concreta alle legittime aspettative dei residenti».





Il progetto prevede la sistemazione del verde lungo la sede stradale, interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e alcune modifiche funzionali che contribuiranno a migliorare la vivibilità dell’intera area: «L’obiettivo è restituire dignità, decoro e sicurezza al quartiere. I terreni oggi abbandonati saranno trasformati in aiuole e spazi verdi facilmente gestibili dal Comune di Catania, garantendo una manutenzione più efficace e un miglioramento complessivo della qualità urbana».

Il Presidente del Consiglio comunale ha infine voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato: «Desidero ringraziare il sindaco Enrico Trantino per avere sostenuto il completamento dell’iter amministrativo. Un particolare riconoscimento va inoltre al già assessore Sergio Parisi, che ha accolto sin dall’inizio questa richiesta proveniente dal territorio e l’ha seguita con determinazione, e all’ingegnere Fabio Pinocchiaro per il prezioso lavoro tecnico svolto. È grazie alla collaborazione tra istituzioni, tecnici e cittadini che oggi possiamo vedere concretizzarsi un’opera attesa da molti anni».

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