A seguito dell’avvio, da parte della Regione Siciliana, dell’iter autorizzativo per l’ammodernamento del collegamento interrato tra la stazione elettrica di Misterbianco e la cabina primaria Villa Bellini nel comune di Catania, Terna pubblica l’avviso con le particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.

L’opera, per cui la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà complessivamente circa 9 milioni di euro, prevede il rinnovo dell’elettrodotto interrato esistente e contribuirà a rendere la rete elettrica dell’Area Metropolitana di Catania più affidabile ed efficiente.





Nel dettaglio, Terna realizzerà un nuovo collegamento interrato di circa 1 km al di fuori del centro urbano, con isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia più moderna e sostenibile. L’operazione consentirà la dismissione di circa 700 metri di cavo realizzati nel centro urbano nel 1977 ed entrati in esercizio nel 1987, basati su un sistema in olio fluido ormai obsoleto. È prevista anche la demolizione di tre sostegni, con la conseguente liberazione di circa 4 ettari di territorio, equivalenti a 5 campi da calcio.

L’ammodernamento dell’elettrodotto rientra in un più ampio programma di interventi volto a rendere la rete locale più stabile ed efficiente, garantendo una migliore alimentazione delle cabine di Acicastello e Catania Est. Il piano infatti comprende anche la ricostruzione della linea “Villa Bellini – Catania Nord” nel tratto tra Catania Nord e Catania Est e il riassetto della direttrice “Misterbianco – Villa Bellini – Catania Centro”.





I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici della Regione Siciliana e dei Comuni coinvolti. La documentazione sarà inoltre disponibile online tramite il link indicato nell’avviso pubblicato sugli albi pretori comunali e sul sito istituzionale della Regione. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso alla Regione Siciliana, e per conoscenza a Terna.

Con circa 350 dipendenti, Terna gestisce in Sicilia oltre 4.500 km di linee ad alta e altissima tensione e 81 stazioni elettriche, confermando il proprio ruolo nello sviluppo e nella sicurezza del sistema elettrico regionale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.