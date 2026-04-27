Il primo Torneo Benito Paolone che si terrà martedì 28 aprile dalle 8.30 alle 12.30 allo Stadio del Rugby Benito Paolone (Catania), é l’evento finale di un percorso che ha visto l’Asd Vulcano Etna rugby promuovere la disciplina del rugby flag e i valori di sostegno, lealtà, rispetto e coraggio nelle scuole della città di Catania.

Asi presieduta da Angelo Musmeci e Comune di Catania, con l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino e con in testa l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, con il patrocinio del dipartimento Sport e Salute, hanno immediatamente voluto sostenere l’iniziativa, riconoscendo l’importanza del lavoro svolto e le positive ricadute sia sul piano sportivo che su quello personale dei partecipanti.





“Asi Catania organizza sempre con grande entusiasmo eventi dedicati ai più giovani – afferma il presidente del comitato provinciale Angelo Musmeci -, dove partecipazione e formazione sono i principi base che vogliamo condividere con loro. Lo sport unisce e questi ragazzi, partendo da qui, porteranno con sé, nella vita di tutti i giorni, questo insegnamento”.

Si tratta di un trofeo amatoriale misto di rugby, aperto agli studenti degli istituti di istruzione primaria di primo e secondo grado cittadine. Le scuole coinvolte in questa edizione sono la Cavour, la Italo Calvino e gli istituti comprensivi Rapisardi-Alighieri e Sauro-Giovanni XXIII, che parteciperanno con le proprie squadre miste formate da ragazze e ragazzi di seconda e terza media.





“Osservare tanti ragazzini giocare e divertirsi – afferma l’organizzatore Toti Faruggio della Asd Vulcano Etna rugby -, riconoscendo l’importanza delle regole, in questo stadio dedicato a Benito Paolone, riempie il cuore di gioia e dimostra che è possibile percorrere una via alternativa all’egoismo e alla violenza. Basta credere in questi giovani e dare loro un’alternativa”.

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