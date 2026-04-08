In un contesto economico sempre più complesso, segnato da rincari generalizzati che incidono pesantemente sul potere d’acquisto delle famiglie e sulla sostenibilità finanziaria delle imprese, torna al centro del dibattito la gestione della fiscalità locale.

A intervenire su questo argomento è il consigliere comunale di Catania del gruppo Mpa-Grande Sicilia Bruno Brucchieri, che nell’ultima seduta del consiglio ha avanzato una proposta chiara: sospendere temporaneamente l’attivazione dei provvedimenti di esecuzione relativi ai tributi locali nei confronti dei cittadini morosi.





“La fase che stiamo attraversando impone un cambio di passo nelle politiche amministrative. L’aumento dei costi energetici, l’inflazione persistente, il rincaro dell’ETS marittimo, insieme alle richieste di pagamento da parte di diversi enti, stanno mettendo in seria difficoltà molte famiglie, spesso costrette a scegliere tra il pagamento delle imposte e le spese essenziali”, dichiara Brucchieri.

Il consigliere sottolinea la necessità di un segnale politico chiaro: “In tempi di grande disagio sociale, l’amministrazione è chiamata non solo a far rispettare le regole, ma anche a dimostrare attenzione e vicinanza ai cittadini”.

Secondo Brucchieri, il proseguimento delle azioni esecutive, come pignoramenti o fermi amministrativi, rischia di aggravare ulteriormente il quadro sociale, aumentando le tensioni e il divario tra istituzioni e cittadini. Da qui la richiesta di sospendere tali misure, in attesa di strumenti più equi e sostenibili.





Al centro della proposta vi è la prospettiva della cosiddetta “definizione agevolata”, la Rottamazione quinquies dei tributi locali, già sollecitata dallo stesso Brucchieri nel mese di gennaio e accolta dalla maggioranza e dall’amministrazione a febbraio, ma non ancora pienamente attuata.

“È opportuno attendere la piena attuazione della Rottamazione quinquies prima di procedere con azioni esecutive, offrendo così ai cittadini una concreta possibilità di rientro graduale e sostenibile. Non si tratta di rinunciare alla riscossione, ma di renderla più equa e compatibile con le difficoltà reali che molte persone stanno vivendo”, conclude Brucchieri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.